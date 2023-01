La mossa di Zaniolo sul suo profilo Instagram, l’ultima provocazione nella guerra con i tifosi romanisti

L’attaccante era già stato sotto accusa per l’uso disinvolto dei suoi social. Come quando si divertì a piazzare like sotto i post degli juventini, alimentando gossip di mercato

È sempre più gelido il rapporto tra Nicolò Zaniolo e il mondo romanista, dopo che l’attaccante ha deciso di eliminare dalla bio del suo profilo Instagram ogni riferimento alla Roma. Fino a questa mattina sulla pagina dell’account del numero 22 romanista compariva la scritta: «Football player of @officialasroma». Testo sparito a poche ore dall’aggressione subita da Zaniolo da un gruppo di tifosi giallorossi fin sotto casa sua. Di provocazioni sui social, Zaniolo nel corso degli ultimi anni è stato un vero e proprio specialista. Già un anno fa aveva alimentato gossip di mercato, quando si era sbizzarrito a piazzare like ai post di giocatori della Juventus. Con non poca disinvoltura l’attaccante si era reso protagonista di un altro episodio nel 2020 che sembrava quasi un’eresia per i tifosi romanisti: Zaniolo aveva pubblicato un fotomontaggio del murale dedicato a Francesco Totti in zona Rione Monti, piazzando la sua faccia al posto dello storico capitano romanista. Al centro della bufera per le sue vicende di calciomercato, nei giorni scorsi aveva tolto ai suoi follower la possibilità di commentare i suoi post. Una mossa inevitabile, visto il clima attorno a lui con i tifosi che in uno striscione lo hanno definito chiaro e tondo «un traditore».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: