Usa, morte sul set di Rust: Alec Baldwin formalmente accusato di omicidio colposo

L’attore Alec Baldwin e Hannah Gutierrez Reed sono stati formalmente incriminati per omicidio colposo nell’ambito dell’indagine sulla morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins avvenuta sul set del film Rust nell’ottobre del 2021. La loro accusa era stata preannunciata due settimane fa dalla procuratrice di Santa Fe, Mary Carmack-Altwie. Ora, secondo quanto riportato dal britannico Daily Mail, la decisione è stata formalizzata dalla procura di Santa Fe, nel New Mexico, poche ore fa. La vittima è morta dopo che Baldwin ha sparato con una pistola caricata con proiettili veri. Insieme all’attore è stato condannato anche la responsabile delle armi sul set Hannah Gutierrez Reed, che aveva materialmente caricato l’arma. Baldwin aveva in mano un revolver Colt 45: «Mi avevano detto che fosse stata caricata solo con proiettili finti», ha raccontato l’attore agli investigatori. Le indagini hanno però fatto emergere che l’arma era stata caricata con un vero proiettile che ha colpito e trapassato il corpo della direttrice della fotografia, per poi rimbalzare e ferire alla spalla anche il regista Joel Souza. A novembre del 2022 l’attore aveva fatto causa alla stessa Hannah Gutierrez-Reed, al primo assistente regista, Dave Halls, alla responsabile degli oggetti di scena Sarah Zachry e alla persona che ha fornito le armi Seth Kenney, colpevoli secondo la sua versione di avergli messo in mano un’arma da fuoco carica e in grado di esplodere. ««Questa tragedia è successa perché munizioni “vive” sono state consegnate sul set e caricate su una pistola», aveva dichiarato il legale di Baldwin, Luke Nikas. Un mese prima, ad ottobre, Baldwin e i produttori avevano annunciato anche un accordo legale con il vedovo di Halyna Hutchins, nella speranza di evitare che le indagini portassero a un processo. Un accordo che non ha fatto evitare il giudizio all’attore, ora ufficialmente accusato di omicidio colposo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: