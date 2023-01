No! Questo non è un edificio di Milano che cade a pezzi e non c’entra con il “Bonus 110”

Circola sui social un video volto a screditare la misura del Superbonus 110%. Ovvero l’insieme di detrazioni, e quindi agevolazioni, per tutti gli interventi edilizi volti al cosiddetto «efficientamento energetico», e cioè alla messa in condizione, di edifici pubblici e privati, di poter contenere i consumi energetici. Secondo qualche utente, il Bonus in questione avrebbe portato al crollo della facciata di un edificio a Milano. Ma andiamo a vedere perché questa narrazione non ci convince.

Analisi

«MILANO – Lavori eseguiti un anno fa col Bonus 110»: questa scritta appare in un video condiviso su Facebook che riprende la facciata di un edificio che piano piano inizia a scollarsi, per poi crollare definitivamente. La scritta in questione ha riacceso il dibattito nei commenti sulla misura legata all’efficientamento energetico, infiammando likes e condivisioni. Ma siamo sicuri che le cose stiano proprio come descritto?

Si presume che il contenuto, condiviso lo scorso 25 gennaio, derivi da un post condiviso su TikTok il 2 dicembre dall’utente @fabrycoal. Troviamo infatti la medesima didascalia che vorrebbe riferire il crollo in questione a un edificio del capoluogo lombardo. Il Tiktok ha ottenuto quasi 110mila likes, 38mila condivisioni e quasi quattromila commenti.

Ma diverse cose non tornano. A cominciare dal fatto che, se un episodio simile si fosse verificato recentemente a Milano, le cronache nazionali o quantomeno locali ne avrebbero sicuramente parlato. E invece, non v’è traccia di articoli o notizie riferiti al presunto incidente, il che fa già scattare un primo campanello d’allarme riguardo la veridicità di questa narrazione.

In secondo luogo, il fatto che la clip sia già stata condivisa in precedenza da altri profili che non sembrano dedicati a Milano e nemmeno all’Italia, e che nei rispettivi post non aggiungono alcun riferimento alla città meneghina, ci porta a dedurre che le immagini sono in circolazione da tempo e che il collegamento incriminato sia stato fatto solo a posteriori, per generare hype.

Troviamo per esempio le immagini contenute in un altro Tiktok, condiviso il 23 novembre dall’utente @all_10004. Nel post manca la didascalia citata, aggiunta probabilmente in un secondo momento. Ma non c’è dubbio che le riprese siano le stesse.

Lo stesso video ha creato molto scalpore anche su LinkedIn, condiviso circa due mesi fa da svariati profili professionali legati alla costruzione e all’architettura. Anche in questo caso manca totalmente il riferimento a Milano, ma tra gli hashtag viene accennato un nesso tra il tentativo di efficientamento energetico dell’edificio e il disastroso risultato ripreso. Un collegamento però che non convince: la responsabilità di un simile incidente non è intrinsecamente dipendente dal tentativo di rendere gli edifici più ecologicamente sostenibili, ma è semmai riconducibile alla ditta che ha effettuato i lavori in questione. Tanto che nei commenti sono in molti a ironizzare sul fatto che le operazioni siano state affidate alla «Miocugino Srl».

A fugare definitivamente ogni dubbio sul fatto che siamo al cospetto di una bufala, però, interviene la vera origine delle riprese condivise. Altro che Milano: ci troviamo distanti più di ottomila chilometri dalla localizzazione millantata. L’incidente, infatti, è avvenuto a Changchun, città situata nel nord-est della Cina. Il video, sulle piattaforme locali come Bili Bili, circola dallo scorso aprile. E viene condiviso con la seguente spiegazione: I forti venti a Changchun hanno causato la caduta di vaste aree dei muri degli edifici. Testimoni: «Veicoli e negozi sono stati danneggiati».

Quindi la vera causa risiede nel maltempo. E in ogni caso è difficile che gli abitanti di un condominio cinese siano risultati beneficiari dell’agevolazione fiscale prorogata dal governo Meloni.

Conclusioni

Il video che sostiene di riprendere il crollo della facciata di un edificio avvenuto recentemente a Milano non sembra essere avvenuto recentemente, e nemmeno a Milano. Il collegamento tra l’incidente e il Bonus 110, inoltre, appare pretestuosamente creato per attaccare la misura in sè, con ben poco fondamento.

