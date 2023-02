California, la polizia uccide un afroamericano senza gambe sulla sedia a rotelle – I video

Le polemiche sull’abuso di forza da parte della polizia statunitense, intensificatesi dopo l’omicidio di Tyre Nichols, sono state nelle ultime ore alimentate da un’altra morte. Quella del 36enne afroamericano Anthony Lowe, un uomo con le gambe amputate e sulla sedia a rotelle che è stato ucciso dalle forze dell’ordine a Huntington Park, nel sud della California. I fatti risalgono allo scorso giovedì, 26 gennaio. Ma, secondo quanto riporta la Cnn, stanno sollevando l’attenzione nelle ultime ore a causa di alcuni video che avrebbero catturato gli ultimi attimi di vita di Lowe.

Uno di essi, racconta il Time, sembra mostrare l’uomo, sceso dalla sua sedia a rotelle, che si allontana zoppicando da due agenti di polizia mentre impugna quello che sembra essere un grosso coltello. Il LA Times ha riferito domenica che una delle sorelle di Lowe lo ha riconosciuto nel video citato. Il tenente Hugo Reynaga ha dichiarato che il dipartimento dello sceriffo ha raccolto un video della sparatoria di Lowe da un’azienda vicina, ma che non intende rilasciare il filmato. Tatiana Jackson, un’altra sorella di Lowe, ha espresso alla testata l’interrogativo che sta tormentando la loro famiglia: «Cosa c’era di così minaccioso in un doppio amputato disabile con un coltello, che ha reso necessario sparare?».

Le prime ricostruzioni

Le circostanze che hanno preceduto l’omicidio rimangono al momento poco chiare: gli agenti hanno offerto versioni contraddittorie in diverse occasioni. Quello che emerge dalle prime ricostruzioni è che l’intervento delle forze dell’ordine era stato motivato dalle denunce di un accoltellamento, presumibilmente commesso da qualcuno su una sedia a rotelle intorno alle 15:40 di giovedì scorso. Avevano dunque incontrato Lowe, identificandolo come il sospettato. L’uomo avrebbe però opposto resistenza, e a detta loro li avrebbe persino minacciati di usare il coltello contro di loro (circostanza, questa, che i pochi frame della sorveglianza non hanno registrato, secondo il Guardian).

Gli agenti avrebbero dunque provato a sedarlo utilizzando dei taser, che si sarebbero rivelati inefficaci. A quel punto gli avrebbero sparato, uccidendolo sul colpo. Lunedì gli attivisti e la famiglia del deceduto si sono recati al quartier generale del dipartimento di polizia di Huntington Park per condannare l’omicidio. «Hanno ucciso mio figlio su una sedia a rotelle, senza gambe», ha detto la madre di Lowe, Dorothy. Che ha aggiunto: «Questa situazione è peggiore di quella di George Floyd. Quando usciranno i video, andrà tutto male».

