Antonio Conte, l’annuncio del Tottenham: «Verrà operato per l’asportazione della cistifellea»

Antonio Conte si sottoporrà a un intervento chirurgico per la rimozione della cistifellea. Lo ha annunciato il Tottenham, club londinese attualmente allenato dal tecnico barese ed ex di Juventus, Inter, Chelsea e della Nazionale, aggiungendo che l’operazione avverrà in queste ore. «Antonio Conte recentemente è stato male e ha avuto forti dolori addominali», spiega in un tweet il Tottenham, «a seguito di una diagnosi di colecistite, oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza. Tutti al Club gli augurano ogni bene». Sotto al post, tra gli altri, gli auguri anche degli account ufficiali della Serie A, della Premier League e della Fifa.

