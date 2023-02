Cosa compra Meloni in edicola? Parla la sua giornalaia: «Mai un quotidiano, ma paga sempre in contanti»

Che cosa compra la premier Giorgia Meloni dalla sua edicola di fiducia? È la stessa edicolante a svelare le abitudini della sua cliente a Un giorno da pecora su Rai1, rivelando ad esempio che Meloni non avrebbe mai comprato un quotidiano, almeno da lei: «Non ne ha comprati nemmeno una volta – ha spiegato la giornalaia – veniva da me solo per comprare delle cose per sua figlia». E se magari la premier preferisce le versioni digitali dei quotidiani, per le riviste pare faccia un’eccezione. Tra le poche che si sarebbe concessa finora ci sono «Vanity Fair, F e qualche volta Chi». Inevitabile la domanda su che tipo di pagamento preferisse Meloni, dopo le polemiche sui pagamenti elettronici. E sul tema Meloni si sarebbe mantenuta coerente: «Pagava sempre e solo cash». L’edicola di fiducia della leader di FdI aveva ovviamente anche l’autobiografia Io sono Giorgia, che già prima della vittoria alle Politiche aveva raccolto un discreto successo in libreria. Non è andata diversamente anche nella sua edicola: «Il libro è andato benissimo – dice l’edicolante – Ne ho vendute 40 copie. E lei ne ha firmate anche tre per un cliente che aveva espresso il desiderio di averle autografate per poterle regalare, è stata gentilissima».

