La proposta di Hong Kong per rilanciare il turismo: 500mila biglietti aerei gratis per i viaggiatori stranieri

Dopo tre anni di dure restrizioni legate al Covid, le autorità di Hong Kong hanno annunciato un’importante campagna, denominata Hello Hong Kong, per attrarre viaggiatori, investitori e imprese nell’hub finanziario. In palio anche 500 mila biglietti aerei gratis che saranno distribuiti – secondo quanto dichiarato da Fred Lam, amministratore delegato dell’Autorità aeroportuale di Hong Kong – ai visitatori stranieri. Le compagnie aeree, Cathay Pacific Airways, HK Express e la Hong Kong Airlines, organizzeranno infatti attività promozionali, come estrazioni e offerte «paghi uno, prendi due» per i biglietti in palio a partire da marzo. «Queste campagne di biglietti aerei gratuiti inizieranno il primo marzo e dureranno sei mesi», ha detto Lam, secondo quanto riportano alcuni media internazionali.

L’obiettivo

L’offerta si rivolgerà innanzitutto ai potenziali turisti nel sud-est asiatico: Thailandia, Filippine, Indonesia e Singapore, prima di espandersi oltre la regione. «Coloro che otterranno i biglietti gratuiti, spero porteranno con sé alcuni parenti e amici», ha ribadito Lam, sottolineando – inoltre – di voler attirare circa 1,5 milioni di visitatori tra marzo e settembre. Dopo l’annuncio delle autorità di Hong Kong, la Cathay sul proprio sito web ha lanciato la campagna World of Winners. «Siamo entusiasti di sostenere la campagna di distribuzione di biglietti World of Winners per accogliere i visitatori di tutto il mondo a scoprire la bellezza della nostra amata città natale», si legge nell’annuncio. Gli arrivi a Hong Kong nel dicembre dello scorso anno sono stati solo il cinque per cento di quelli registrati nel 2019: secondo i dati del Tourism Board – scrive Hong Kong Free Press – la città ha registrato 3.191.466 arrivi nel dicembre 2019 e solo 160.578 nell’ultimo mese dello scorso anno.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: