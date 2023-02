Caso Cospito, Delmastro contro la visita in carcere dei parlamentari Pd: «Devono spiegare l’inchino ai mafiosi»

«Il Partito democratico dovrà spiegare all’opinione pubblica quell’inchino ai mafiosi». Così Andrea Delmastro, in un’intervista a Il biellese, critica la visita in carcere ad Alfredo Cospito di quattro esponenti Pd, i deputati Debora Serracchiani e Andrea Orlando, l’ex ministro della Giustizia Silvio Lai e il senatore Walter Verini. La delegazione era andata nel carcere di Sassari per sincerarsi delle condizioni di salute dell’anarchico al 41 bis, e nella visita hanno parlato anche con gli altri detenuti presenti nello stesso braccio. Nella sua intervista, il sottosegretario alla Giustizia cita le parole dello stesso Verini, ricordando che Cospito aveva chiesto loro di incontrare prima gli altri, tra i quali i due boss De Maio e Presta. A questo proposito, il deputato di Fratelli d’Italia attacca duramente il partito di centrosinistra: «Una richiesta che la delegazione del Pd non ha rifiutato, accettando di fare quell’inchino parlando con i due criminali». Delmastro, insieme al sottosegretario Andrea Ostellari, sono intanto stati messo sotto scorta ed è stato alzato il livello di sicurezza per proteggerli.

