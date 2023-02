L’allarme di Ilaria Cucchi in carcere da Cospito: «È in condizioni allarmanti e non vuole fermarsi»

«Ho trovato le condizioni di Alfredo Cospito a dir poco allarmanti e peggiora di giorno in

giorno e di ora in ora». Sono queste le prime parole di Ilaria Cucchi, senatrice eletta con l’Alleanza Verdi Sinistra, dopo aver incontrato nel carcere milanese di Opera l’anarchico al 41 bis. «La cosa che mi mette più preoccupazione è che non ha nessuna intenzione di interrompere lo sciopero della fame. Per lui è una lotta politica», ha aggiunto Cucchi. La senatrice ha poi raccontato che Cospito le avrebbe detto di non voler più ricevere la visita di nessun politico. «Sono l’ultima che incontrerà e mi ha incontrato solo ed esclusivamente per la mia storia, per quello che rappresento. Questo è il motivo per cui oggi sono venuta qui. Mio fratello è morto di carcere e nessuno mai più deve morire di carcere», ha detto la senatrice, che si è avvicinata all’attività politica proprio dopo la morte del fratello, Stefano Cucchi, ucciso il 22 ottobre 2009 mentre era sottoposto a una misura cautelare. A proposito delle condizioni di salute di Cospito, Cucchi ha aggiunto: «Gli ho chiesto più volte come sta, se riesce ad andare avanti e se ha le forze. Lui mi ha chiesto più volte di non interessarmi a lui di pensare ai detenuti anziani malati che sono al 41 bis».

