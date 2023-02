Covid, ancora in calo tutti gli indici della pandemia in Italia – Il monitoraggio Iss

I dati della pandemia di Coronavirus in Italia sono ancora in calo. Il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute dice che l’incidenza settimanale è a quota 58 ogni centomila abitanti. In calo rispetto alla scorsa settimana quando era a 65. Nella settimana in osservazione l’indice di contagio Rt è stato pari a 0,68, anch’esso in diminuzione rispetto a sette giorni fa e sotto la soglia epidemica. L’occupazione in terapia intensiva è in calo all’1,8% (al 2 febbraio) rispetto al 2,1% del 26 gennaio. Le aree mediche scendono al 5,8% rispetto al 6,4%. Secondo il monitoraggio provvisorio una regione è a rischio alto: la provincia di Bolzano. Due sono a rischio moderato. Le altre sono tutte a rischio basso. Dieci regioni e province autonome riportano almeno una allerta di resilienza. Sei regioni e province autonome riportano molteplici allerte di resilienza

