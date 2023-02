Tutto pronto per la Stramilano ma mancano i vigili urbani: la storica corsa Milano-Sanremo si sposta ad Abbiategrasso

Troppi pochi agenti per gestire i due eventi: la più importante gara podistica italiana prevista per il prossimo 19 marzo sembra aver vinto sulla nota partenza ciclistica fissata per il giorno prima

La storica corsa ciclistica italiana perderà per la prima volta la sua altrettanto storica partenza. Il prossimo 18 marzo, la 114° edizione della Milano-Sanremo, una delle più importanti corse in linea maschile di ciclismo su strada professionistico e prima grande classica nel calendario ciclistico stagionale, si sposta da Milano ad Abbiategrasso. Alla base della decisione la mancanza di vigili urbani che gestiscano l’evento. Per il 19 marzo il Comune della città lombarda ha previsto l’altrettanto celebre Stramilano, la maratona stracittadina che solo nel 2022 ha totalizzato 55mila partecipanti per 10 km di corsa. Due grossi eventi nell’arco di 48 ore: l’amministrazione si è ritrovata senza abbastanza agenti per garantire la sicurezza di entrambe le gare. Il gruppo della Milano-Sanremo partirà quindi da Abbiategrasso, toccando anche Motta Visconti, Bereguardo e Torre d’Isola prima di rientrare, a Pavia, e proseguire così verso il Turchino e la Liguria dopo 294km. Il percorso sarà quindi diverso nei primi 30 km, e si ricongiungerà solo dopo a quello originale.

