Il viaggio di Giorgia Meloni a Kiev, la conferma della premier: tempi strettissimi – Il video

Arriva la conferma dalla stessa premier Giorgia Meloni del suo primo viaggio in Ucraina. Dalla Germania dove ha incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, la presidente del Consiglio ha fissato la visita a «prima del 24 febbraio», giorno dell’anniversario dell’invasione russa del 2022. «L’Italia ha fatto ogni sforzo per dare una mano a 360 gradi – ha spiegato la premier – stiamo lavorando con la Francia sulla difesa missilistica, siamo arrivati al nostro sesto pacchetto di aiuti. Noi ci siamo e non faremo mancare il nostro sostegno per arrivare al dialogo. Aiutare l’Ucraina per portare gli attori al tavolo». Quello di Meloni sarà il secondo viaggio di un capo del governo italiano a Kiev, dopo quello di Mario Draghi che raggiunse la capitale ucraina assieme a Emmanuel Macron e Scholz lo scorso 16 giugno. Quel viaggio fu particolarmente simbolico in un momento cruciale anche per il percorso di ingresso di Kiev nell’Ue. La trasferta della premier potrebbe prevedere una tappa in Polonia, come anticipato dal Corriere della Sera, dal premier polacco Mateusz Jakub Morawiecki. In quell’occasione potrebbero ritrovarsi a Varsavia tre premier conservatori, con l’aggiunta del ceco Peté Fiala.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: