Il saluto di Valditara ai giovani studenti: «La nostra civiltà è fondata sulla romanità»

Ripartire dai «valori della romanità» per prendersi cura del nostro sistema scolastico. Questo lo spunto offerto oggi dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara agli studenti dell’Istituto scolastico paritario Sacra Famiglia di Seriate. Oggi il ministro ha visitato alcune scuole in Lombardia e ha commentato così la sua visita su Twitter: «I ragazzi più grandi mi hanno chiesto dei miei studi sull’antichità: ho ricordato che buona fede, libertà, equità, “humanitas” sono i valori della romanità che hanno fondato la nostra civiltà. Per non dimenticare questi insegnamenti bisogna prendersi cura dell’educazione», ha scritto Valditara. Questa mattina il ministro è intervenuto con un videomessaggio a un evento per il Safer Internet Day, la Giornata mondiale per la sicurezza in rete. «Investiremo 2 miliardi e 100 milioni sulla cittadinanza digitale – ha annunciato Valditara -: l’81% dei ragazzi vorrebbe una Giornata europea dedicata alla cittadinanza digitale e lavoreremo affinché venga istituita presto».

Foto di copertina: ANSA/MATTEO CORNER | Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a un evento elettorale della Lega a Milano (28 gennaio 2023)

