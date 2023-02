Sanremo 2023, segui il festival con noi: gli ospiti della prima serata di Open Space

Al via la 73esima edizione del Festival di Sanremo e noi di Open, il giornale online fondato da Enrico Mentana, quest’anno la seguiamo in trasferta al Doppio Malto di Milano San Babila dove abbiamo allestito il nostro Open Space. Sui nostri canali Instagram e TikTok pubblicheremo in tempo reale interviste, giochi e contenuti speciali, poi la mattina seguente condivideremo su sito e social un video con il meglio del Festival e i momenti più divertenti e importanti della serata trascorsa insieme ai nostri ospiti e amici. Gli ospiti della prima serata sono: l’ideatore di Sapore di Male Paolo Danzì, la content creator e stylist Daniela Zuccotti, il tiktoker Fede Asso, il «miglior cantante stonato del mondo» Auroro Borealo, il «cantante sentimentale» Ruggero de I Timidi insieme alla moglie Fabiana, in arte Faby Q,il giornalista musicale Mauro Tomelli – autore del documentario Milano Club 1995-2001 – e il giornalista di Style Pier Canei, autore per anni della popolare rubrica di musica su Internazionale. Con loro ci sarà il nostro giornalista Felice Florio, che farà da padrone di casa e condurrà la discussione durante la serata. Seguiteci sui nostri social e non perdetevi il meglio della serata, mercoledì 8 febbraio, nel video che pubblicheremo anche sul nostro sito.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: