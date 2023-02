Il 21enne Olly a Sanremo: «Il Festival? In questi anni è cambiato: ora parla anche alla mia generazione» – L’intervista

«La mia paura più grande è quella di non essere capito». Così Federico Olivieri, classe 2001 e in arte Olly, inizia a raccontare a Open come si sente alla vigilia di Sanremo, il palco che affronterà con il brano Polvere. «Un titolo che può sembrare fuorviante, perché fa pensare a quel miscuglio grigio che tutti sappiamo com’è fatto da fuori, ma nessuno sa di cosa sia realmente costituito», spiega il cantante che sottolinea come ognuno di noi si porti addosso della “polvere”, frutto dell’accumularsi negli anni di «esperienze, storie e problemi». Tra i vincitori di Sanremo Giovani con il brano L’Anima Balla, Olly ci tiene lanciare un messaggio al pubblico dell’Ariston: «Questa polvere non è un qualcosa di negativo, ma il nostro valore aggiunto». Per semplificare questo concetto, l’artista si è servito della metafora dello scatolone impolverito sull’ultimo scaffale della camera. Pieno di ricordi. «Lo vediamo sempre lì, ma non lo tocchiamo», commenta il 21enne. «Quello che ho fatto io – aggiunge – è stato chiedermi quale fosse il punto di vista di questo scatolone. Da qui è nata la mia Polvere».

«Sanremo era distante dai miei gusti, poi tutto è cambiato»

Olly ha 21 anni e rivela di non aver mai seguito il Festival se non quando la strategia dello stesso ha iniziato ad avvicinarsi ai gusti e agli ascolti della Generazione Z. «Sanremo è sicuramente un’istituzione, l’Olimpo della canzone italiana», premette il cantante. Ma da telespettatore ci confida di non essere mai stato un grande fan del Festival. «Non lo capivo, era distante dai miei gusti. Ma negli ultimi anni è cambiato molto ed è diventato più affine a ciò che piace alla mia generazione». Un cambiamento che passa in prima battuta dall’aver iniziato a far gareggiare cantanti emergenti e molto giovani. «Se non avessi partecipato – puntualizza Olly – avrei comunque seguito Sanremo perché quest’anno ci sono molti artisti che seguo, da Madame a Lazza».

«Le mie paure e paranoie»

-1 all’inizio di Sanremo. «C’è una parte di me che è elettrizzata e vuole spaccare tutto. E un’altra che se la sta facendo sotto», racconta il cantante. «Questa mattina ho incontrato Checco dei Modà e gli ho chiesto com’è fare il primo Festival. E lui mi ha risposto: “Come il quarto, fa sempre ansia”». Ma secondo Olly il fatto che questo sia il suo primo Sanremo tra i Big in gara, può essere un valore aggiunto. «Vivo nella mia ingenuità di non sapere che cosa mi aspetta, cercando comunque di non sopravvalutare o sottovalutare l’evento», spiega. Sul palco si presenta sicuro di sé stesso: «So che Sanremo sarà qualcosa di molto forte, ma so anche che ho le potenzialità per riuscire a gestirlo». Ma non nega che avrà comunque alcune fragilità che lo accompagneranno all’Ariston: «Ci saranno anche le paranoie di sempre, che sono parte di me e un po’ diverse da quelle che si possono aspettare da un ragazzo di vent’anni».

Foto di copertina di Mattia Guolo

Continua a leggere su Open

Leggi anche: