Sanremo 2023, Mattarella in sala e Benigni sul palco stasera per celebrare i 75 anni della Costituzione

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente questa sera al teatro Ariston in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2023. Il capo dello Stato sarà presente in sala, per la prima volta nella storia del Festival, a seguire lo spettacolo. Lo ha annunciato in conferenza stampa il direttore artistico e conduttore della kermesse Amadeus, definendo la presenza di Mattarella «un segno importante di vicinanza al mondo dello spettacolo». Non solo: all’Ariston – ma sul palco – ci sarà stasera anche il ritorno dell’attore Premio Oscar Roberto Benigni: leggerà un brano della Costituzione, ha annunciato Amadeus. «Avere con noi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è l’occasione per celebrare il 75° anniversario della Costituzione Italiana e non c’era modo migliore di farlo che invitando Benigni», ha detto il conduttore annunciando la doppia presenza del capo dello Stato e dell’attore toscano. Ad affiancare il presentatore nella conduzione del Festival ci saranno questa sera Chiara Ferragni, attesissima al debutto televisivo, e Gianni Morandi. Il quale, sempre nel quadro della “festa” della Costituzione, regalerà la sua interpretazione dell’inno di Mameli.

Il Quirinale: «Omaggio alla cultura popolare»

La notizia è stata confermata a stretto giro dal Quirinale. «Quest’anno è il 75° anniversario della Costituzione italiana, e il presidente ha già cominciato a partecipare a iniziative che riguardano questo anniversario, per esempio con il Giorno della Memoria. Ci sembrava giusto, visto che la Costituzione parla di promozione della cultura, un omaggio alla cultura, non solo quella alta, anche se non mi piacciono queste distinzioni, ma anche alla cultura popolare, e sicuramente Sanremo è il festival della cultura popolare». Lo ha spiegato il portavoce del Quirinale Giovanni Grasso, specificando che Mattarella sarà all’Ariston accompagnato dalla figlia Laura.

