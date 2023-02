Sanremo 2023, i Black Eyed Peas (senza Fergie) fanno ballare l’Ariston. E ringraziano Tony Renis: «Zio ti vogliamo bene» – Il video

«Un’esplosione di energia mai vista all’Ariston, hanno fatto ballare e continuano a far ballare il mondo». Amadeus è entusiasta dell’esibizione dei Black Eyed Peas che hanno fatto ballare il teatro nella seconda serata del Festival di Sanremo sulle note dei loro maggiori successi, come Mamacita, Don’t you worry e I gotta feeling. Dopo aver ringraziato l’Italia e gli organizzatori per averli invitati, i Black Eyed Peas dedicano un saluto speciale a Tony Renis, che li invitò nella loro precedente ospitata nel 2004: «A nostro zio Tony Renis: ti vogliamo bene».

