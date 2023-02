Sanremo 2023, Colapesce e Dimartino – «Splash»

Nel 2021 hanno esordito al Festival di Sanremo con la loro Musica leggerissima, conquistando il quarto posto e l’entusiasmo della critica e del pubblico. Il duo siciliano Colapesce Dimartino ha infatti ricevuto il premio Lucio Dalla della Sala stampa Radio tv-web e nelle settimane successive il loro brano si è aggiudicato cinque dischi di platino e la prima posizione nella classifica dei brani più ascoltati nelle settimane successive al Festival. Lorenzo Urciullo, che ha preso in prestito il nome del leggendario pescatore rimasto sott’acqua per sorreggere la sua amata Sicilia, esordisce nel 2010 e in dieci anni pubblica tre album, collaborando alla realizzazione, tra l’altro, del disco Faber nostrum, dedicato a Fabrizio De Andrè. Antonio Di Martino comincia la sua carriera qualche anno prima, nel 1998, pubblicando dischi e aprendo i concerti di artisti come Caparezza e Afterhours. Nel 2019 è coautore con l’amico Colapesce e Levante, del singolo Lo stretto necessario e l’anno successivo i due siciliano cominciano la collaborazione artistica che, oltre all’esibizione al Festival, porta all’uscita dell’album I mortali. Ora il duo Colapesce Dimartino è pronto a ritornare all’Ariston con il brano inedito Splash.

Campi sconfinati

Che si arrendono alla sera

Qualche finestra accesa

Mentre il vento arpeggia

Una ringhiera

Tu vivresti qui per sempre

Dici che dovrei staccare

Un po’ la mente

Ma io



Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’immensità del blu

Splash

Vorrei svegliarmi più tardi al mattino

Cambiare vita baciarti nel grano In sudamerica

Ma l’entusiasmo poi se ne va

Questa sera mi nascondo

Mentre i miei pensieri

Vanno per il mondo

Ma io



Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’ immensità del blu

Splash



Sorrido alle Seychelles

Mi annoio a Panama

La vita è un baccarat

Balliamo vieni qua

Perdonami

Non ci capisco mai

Mi dici lascia stare

Sono qua

Ma io, io



Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore dei cantieri infiniti

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Come stronzi galleggiare

Per non sentire il peso delle

Aspettative

Vado via senza te

Mi tuffo nell’immensità del blu

Splash