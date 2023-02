Sanremo 2023, Levante – «Vivo»

Siciliana di origine ma cresciuta a Torino. Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, classe 1987, è una delle cantautrici pop italiane più di successo degli ultimi anni. Il suo singolo d’esordio, Alfonso, esce nel 2013 sotto l’etichetta INRI e conquista subito l’attenzione del pubblico e delle case discografiche. Poco dopo, Levante viene chiamata ad aprire i tour di Max Gazzè e dei Negramaro. Nel 2014 esce il suo primo album, Manuale distruzione, che debutta all’ottava posizione delle classifiche italiane e le vale una candidatura agli MTV Europe Music Awards nella categoria Best Italian Act. Un anno più tardi esce Abbi cura di te, il suo secondo disco, che la porta a esibirsi in 28 città italiane. Conquistato il successo di pubblico, Levante si dedica a numerose collaborazioni con altri artisti italiani: J-Ax, Fedez, The Kolors, Max Gazzè e non solo. Nel 2017, Rockol le consegna il premio di “Artista dell’anno”, mentre Sky la recluta nel ruolo di giudice per l’undicesima edizione del talent show X Factor. Sempre nel 2017, la cantante pubblica il suo primo romanzo, intitolato Se non ti vedo non esisti, che entra subito nella classifica dei libri di narrativa più venduti in Italia. Dopo aver inanellato una serie di altre collaborazioni prestigiose – con artisti del calibro di Gianni Morandi, Tiziano Ferro e Irene Grandi – nel 2019 Levante pubblica il suo quarto album, Magmamemoria. Nel 2020 partecipa a Sanremo con il brano Tikibombom, che però non convince abbastanza il pubblico e la giuria e si posiziona al dodicesimo posto della classifica finale. Ora, in attesa dell’uscita del suo nuovo album Opera futura, Levante si prepara a tornare sul palco dell’Ariston con il brano Vivo.

Il testo di «Vivo» di Levante

O sorrido o piango

Non so fare altro

Mi emoziono con poco

Gioco ancora col fuoco

Bacio rime, bacio bene, ti bacio dopo.



Ho sorriso tanto

Dentro a questo pianto

Ho voglia di credere di poter farcela

A costo di cedere parti di me

Ho voglia di cedere a questa speranza

Per poter credere a tutta la vita che



Vivo come viene

Vivo il male, vivo il bene

Vivo come piace a me

Vivo per chi resta e chi scompare

Vivo il digitale

Vivo l’uomo e l’animale



Vivo l’attimo che c’è

Vivo per la mia liberazione

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.



O respiro o affanno

Come stare al mondo?

Mi sorprendo con poco

Credo nel Dio che prego

Padre nostro,

Padre posso andare in cielo?



Ho il destino stanco

Forse ho corso tanto

Ho voglia di prendere tutto il possibile

Non voglio perdermi niente di me

Ho voglia di credere “nulla è impossibile”



Vorrei provarci per tutta la vita che

Vivo come viene

Vivo il male,

vivo il bene

Vivo come piace a me

Vivo per chi resta e chi scompare

Vivo il digitale



Vivo l’uomo e l’animale

Vivo l’attimo che c’è

Vivo per la mia liberazione

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.



Addio

A tutti i “dovrei”

A tutti i “se poi”

A tutti i miei “perché?

Perché? Perché? Perché? Perché?

Perché? Perché? Perché? Perché?”

Vivo un sogno erotico

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico



