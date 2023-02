L’attacco di Wanda Fisher a Morandi e Amadeus: «Io corista con Lucio Battisti, esclusa dal ricordo in suo onore»

Wanda Fisher come Matteo Bassetti avrebbe voluto essere invitata. Il suo nome reale è Vanda Radicchi, e quel che racconta nel post deluso è vero: era la sua la sola voce femminile solista che accompagnava Lucio Battisti nell’incisione originale de “Il mio canto libero“. Oggi ha pubblicato un post su Instagram per denunciare di essere stata esclusa dal ricordo del cantautore italiano: «Sono indignata, ho saputo che intorno all’1 ci sarà l’omaggio di Gianni Morandi alla memoria di Lucio Battisti con la canzone Il mio canto libero. Una canzone che mi ha vista protagonista in quanto la voce femminile solista di questo pezzo sono io». La canzone, aggiunge la musicista «è diventata l’inno ai camici bianchi durante la pandemia. Ho chiesto io personalmente ad Amadeus la possibilità di poter rendere omaggio in occasione del 50°. Mi è stato risposto che non c’era tempo».

Fisher è stata corista anche di altri grandi della musica leggera: da Ivano Fossati ad Edoardo Bennato, e poi ancora ha accompagnato Mina, Vasco Rossi, Riccardo Cocciante, Roberto Vecchioni, Fabrizio De Andrè e Toto Cutugno per citarne alcuni. Poi gli anni passano per tutti e gli ingaggi sono diventati più difficili. Ha continuato a cantare in locali dove la ingaggiavano, e nel 2016 è stata coinvolta in una brutta vicenda: la cantante Ivana Spagna l’ha accusata di essersi spacciata per lei per ottenere qualche ingaggio. In effetti le due si somigliavano parecchio, secondo Spagna perché la Wanda Fisher si era fatta interventi di chirurgia plastica proprio per ottenere quell’effetto. Ma la Fisher ne è uscita poi spiegando di non avere mai tentato la sostituzione di persona: semplicemente si presentava come «sosia di Ivana Spagna».

