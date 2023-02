Torino, fermati 5 giovani per il lancio della bici che colpì uno studente di medicina

I carabinieri di Torino hanno fermato un gruppo di 5 ragazzi, di cui due diciottenni e tre minorenni tra i 15 e i 17 anni. Sono ritenuti responsabili del lancio di una bicicletta lanciata oltre la balaustra della piazza di Vittorio Veneto, sulla passeggiata dei Murazzi (nel capoluogo piemontese). 4 di loro avevano precedenti di polizia. La bici elettrica, lo scorso 21 gennaio, colpì lo studente di medicina Mauro Glorioso, che stava facendo la coda per entrare alla discoteca The Beach, dalle parti di via Po. E causò al 24enne un grave trauma alle colonne vertebrali con lesioni alle vertebre cervicali: il giovane è rimasto in prognosi riservata fino allo scorso 3 febbraio. Ed è ancora ricoverato in terapia intensiva presso il Cto di Torino.

L’esecuzione del provvedimento emesso dalla procura di Torino, avvenuta nella mattina di oggi (8 febbraio), arriva dopo indagini incentrate sull’analisi delle testimonianze raccolte sul posto e nei giorni successivi, nonché la visione dei sistemi di videosorveglianza cittadini e privati. Oltre 120 telecamere e decine di ore di registrazioni, che hanno permesso di raccogliere gravi indizi di responsabilità a carico dei cinque indagati. Che, dopo il lancio, si sono dileguati dal centro città utilizzando un autobus pubblico con il quale avrebbero raggiunto il quartiere di provenienza. Il motivo del loro gesto, tuttavia, non sembra ancora chiarito. Il procedimento penale è attualmente in fase di indagini preliminari, con relativa vigente presunzione di innocenza per i soggetti citati.

