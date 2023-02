«Dietro l’oscurità c’è il sole»: il messaggio dell’Italia per gli aiuti ai terremotati in Turchia

L’ambasciata italiana in Turchia ha consegnato gli aiuti di Roma ai terremotati. E, racconta il media turco TrTHaber, li ha accompagnati a un messaggio di speranza: «Dietro i momenti privi di speranza ci sono tante speranze. Dietro l’oscurità ci sono tanti soli». Si tratta, racconta il media, della stessa frase scritta sugli aiuti inviati dalla Turchia all’Italia all’epoca della pandemia di Coronavirus. Con i “saluti” della Turchia al popolo italiano. Intanto una sessantina di persone tra vigili del fuoco, sanitari e Protezione civile – è giunta all’alba di ieri a bordo di un C-130 dell’Aeronautica militare atterrato nella base di Incirlik, ad est di Adana, non lontano dall’epicentro del terremoto. Nel pomeriggio è poi partito da Pisa un secondo C-130 diretto sempre a Incirlik, con a bordo medicinali, materiale sanitario ed altri equipaggiamenti e attrezzature speciali per ricerca e soccorso tra le macerie.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: