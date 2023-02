Dopo Londra, Parigi: Volodymyr Zelensky atteso questa sera all’Eliseo per incontrare Macron e Scholz

Dopo l’incontro con il premier britannico Rishi Sunak, nuova tappa a sorpresa per il presidente ucraino, per la prima volta in Europa occidentale dall’inizio della guerra

Dopo la sua visita a Londra, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso questa sera a Parigi. A confermarlo è l’Eliseo, dopo che l’informazione aveva iniziato a filtrare sui principali media francesi già nelle scorse ore. La presidenza della Repubblica francese ha rivelato che all’incontro di questa sera non sarà presente solo Emmanuel Macron ma anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Domani, invece, stando alle voci filtrate negli ultimi giorni, il presidente ucraino Zelensky potrebbe essere a Bruxelles per partecipare al Consiglio Europeo e tenere un discorso di fronte agli eurodeputati riuniti in una sessione straordinaria. Gli orari e i dettagli della sua possibile visita, però, non sono ancora stati confermati per ragioni di sicurezza.

Foto di copertina: EPA/LUDOVIC MARIN – Volodymyr Zelensky riceve Emmanuel Macron a Kiev – 16 giugno 2022

