«Lunga conversazione» o breve incontro tra Meloni e Zelensky? Due narrazioni di uno stesso fatto: il bilaterale tra la premier e l’ucraino non c’è stato – Il video

Siamo a Bruxelles. Zelensky partecipa al Consiglio europeo. Sono previsti alcuni incontri bilaterali, tra cui uno con la presidente del Consiglio italiana, Meloni, esclusa la sera prima dal vertice con Macron e Scholz. Lo staff dell’ucraino, però, visto il ritardo sulla tabella di marcia, fa sapere che è impossibile fare incontri bilaterali con i singoli leader dei Paesi membri. Così, si decide di mettere insieme gli esponenti dei vari Paesi in quattro gruppi da sei. «Troppi impegni per Zelensky» è il messaggio che arriva dal lato ucraino. Fonti non precisate, però, riferiscono alle agenzie italiane un messaggio che va in direzione contraria: «Il presidente ucraino ha chiesto a Meloni di intrattenersi per un colloquio a due». E parlano di «lunga conversazione». Delle due l’una: o Zelensky non aveva così tanti impegni come hanno riferito i suoi collaboratori, oppure questi ultimi avevano lasciato gli orologi sul fuso orario di Kiev, credendo così di essere in ritardo di un’ora rispetto all’agenda. La terza ipotesi, quella che appare più verosimile ed è supportata dalle immagini che circolano, è che le fonti italiane hanno esagerato: la “lunga conversazione” è stata un incontro estemporaneo, breve, ritagliato in una pausa tra i diversi appuntamenti del presidente ucraino. Nei video pubblicati da agenzie e condivisi da giornalisti presenti, quindi nessun incontro riservato, si vedono i due leader chiacchierare in piedi tra altre persone che discutono, scattano foto e attraversano la sala dell’edificio belga. Insomma, due narrazioni di uno stesso fatto: un vero bilaterale tra la presidente del Consiglio e il leader ucraino non c’è stato.

La presunta «lunga conversazione»

Meloni e Zelensky parlano da soli a margine del multilaterale con alcuni leader europei

