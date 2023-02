Salvini: «Mille assunzioni nelle stazioni e sui treni per la sicurezza»

Matteo Salvini promette mille assunzioni nelle stazioni italiane per fronteggiare il pericolo criminalità. «In questi 100 giorni sto e stiamo lavorando perché le stazioni siano più sicure. Questa mattina starò in stazione Termini a presentare con Fs un piano di assunzioni di mille uomini e donne che facciano sicurezza nelle stazioni e sui treni entro i prossimi anni», ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture a Mattino 5. Sottolineando anche che «già in questi giorni stanno aumentando controlli, arresti ed espulsioni di clandestini e recupero di droga». Nell’intervista Salvini non ha voluto parlare del Festival di Sanremo: «Non l’ho visto, basta polemiche». E ha rilanciato sul Ponte sullo Stretto di Messina: «È un diritto dei siciliani. Perché devono spendere di tasca loro 6 miliardi per congiungersi con il resto del Paese? È da 60 anni che si parla di Ponte, io non ero ancora nato. L’obiettivo che ci siamo dati, calendario alla mano con norme, finanziamenti, progetti e ingegneri, è che entro due anni si parta con i lavori di quello che unisce il Paese».

