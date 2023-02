Mazzette al conservatorio di Milano: docenti pagati per ammettere gli studenti

Si sarebbero fatti pagare per favorire gli studenti piu “generosi” alle selezioni di ammissione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Per questo ieri la Procura di Milano ha fatto perquisire le abitazioni e gli uffici di tre docenti e due studenti di nazionalità cinese, con l’ipotesi di reato “corruzione”. Le mazzette, di alcune migliaia di euro, avrebbero riguardato in particolare il corso di canto. A parlarne, questa mattina, è l’edizione nazionale del Corriere della Sera.

Foto: Immagini di repertorio del Consevatorio di Milano | Ansa

