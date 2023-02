Sanremo 2023, la diretta Instagram dalla tasca di Amadeus: da Fiorello a Ferragni, pioggia di commenti vip – Il video

Gianni Morandi apre la terza serata del Festival di Sanremo ringraziando per gli ascolti record ma spiegando di voler tenere i piedi per terra. Per questo chiama sul palco Amadeus, che invece non trattiene l’entusiasmo ed entra con lo smartphone in mano, intento in una diretta su Instagram dal nuovo account aperto insieme a Chiara Ferragni. I messaggi alla diretta si moltiplicano, tra i primi c’è proprio Fiorello che prende in giro l’amico per aver iniziato la diretta con il telefono in tasca. Poi entra in campo Chiara Ferragni e gli altri fan protestano: potevi insegnare meglio ad Ama come si usa Instagram. Ma non solo: il conduttore non riesce a chiudere la diretta, la lascia in pausa e l’immagine rimane freezata sul suo volto.

