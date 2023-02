Corsa a seguire Amadeus nel suo nuovo account Instagram: fra i primi il solito Matteo Bassetti. Ci sono anche politici Pd e M5s

Nel giro di mezza giornata il nuovo account Instagram di Amadeus, che gli ha aperto in diretta tv Chiara Ferragni durante la prima serata di Sanremo 2023, ha messo davvero il turbo nel raccogliere seguaci, superando già all’ora di pranzo del giorno dopo i 700 mila followers e continuando a macinarne ogni minuto. Per tenerli vivi Amadeus ha postato anche qualche stories, dicendo che era stata proprio la Ferragni a consigliarglielo. Si può fare meglio, visto che i primi filmati raccolgono solo la sua colazione con una ciotola di yoghurt e cereali che fa vedere una “mappazza” non invitantissima e davanti un piatto vuoto firmato “Moka Alfa”, la marca della torrefazione di caffè più nota di Sanremo. Amadeus per ora segue solo 4 profili Instagram: quello dell’account suo con la moglie Giovanna, quello di Gianni Morandi, quello di Chiara Ferragni e naturalmente quello di SanremoRai. A seguire lui sono in gran parte persone comuni: già fan della Ferragni, o spettatori della prima serata televisiva del Festival. Non mancano però i seguaci “vip”. Manco a dirlo fra i primissimi a registrarsi è stato Matteo Bassetti, il celebre infettivologo ligure che da giorni fa la corte ad Amadeus sperando di strappare un invito sul palco. Ci sono fra i seguaci di “Ama” i cantanti di Sanremo, e una sfilza di personaggi noti della radio, della tv, della stampa e dello spettacolo. Fra loro Dario Ballantini di Striscia la Notizia, il simpatico Lauro di Un giorno da pecora, l’ex velina Laura Freddi, la sondaggista Alessandra Ghislieri, il giornalista Alessio Viola, la voce di Spoiderman, Alex Polidori, e tanti altri. C’è anche qualche politico: spunta nel gruppo il Pd Alessandro Zan, e la sua compagna di partito Anna Ascani, che ha deciso di seguire Amadeus su Instagram un secondo prima che la stessa scelta venisse fatta dalla M5s Vittoria Baldino.

