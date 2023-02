Sanremo 2023, l’Ariston riabbraccia i suoi Maneskin: il concerto sul palco con Tom Morello

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo e dell’Eurovision nel 2021 e il ritorno all’Ariston l’anno successivo, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan – insieme a Tom Morelllo – sono gli ospiti della terza serata di questa edizione. È Amadeus a ricordare i numeri dell’incredibile successo della band romana: «Sono partiti da questo palco e hanno conquistato il mondo. Rush! si trova al primo posto in 15 classifiche nel mondo, ed è nella top five di 20 paesi. In due anni hanno conquistato 18 dischi di diamante, 253 dischi di platino e 48 dischi doro. Il numero complessivo di streaming che possono vantare è di 7 miliardi. Signori e signore, i Maneskin!». La band poi suona alcuni dei suoi successi maggiori, come I wanna be your slave, Zitti e buoni, The loneliest, Gossip.

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) | ARTICOLO 31 – Un bel viaggio | ARIETE – Mare di guai | COLAPESCE E DIMARTINO – Splash | COLLA ZIO – Non mi va | COMA_COSE – L’addio | I CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 | ELODIE – Due | GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | GIORGIA – Parole dette male | LAZZA – Cenere | LDA – Se poi domani | LEO GASSMANN – Terzo cuore | LEVANTE – Vivo | MADAME – Il bene nel male | MARA SATTEI – Duemilaminuti | MARCO MENGONI – Due vite | MODÀ – Lasciami | MR. RAIN – Supereroi | OLLY – Polvere | PAOLA e CHIARA – Furore | ROSA CHEMICAL – Made in Italy | SETHU – Cause perse | SHARI – Egoista | TANANAI – Tango | ULTIMO – Alba | WILL – Stupido

Continua a leggere su Open

Leggi anche: