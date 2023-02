Il «dissidente» Orbán colpisce ancora. Unico tra i leader Ue a non applaudire Zelensky all’arrivo a Bruxelles – Il video

Si conclude questa sera con una tappa in Polonia la missione europea di Volodymyr Zelensky, che dopo le visite a sorpresa di ieri a Londra e poi a Parigi, è stato ricevuto oggi a Bruxelles con tutti gli onori nelle sedi delle principali istituzioni Ue: il Parlamento europeo prima, il Consiglio europeo nel pomeriggio. All’arrivo al Justus Lipsius, il palazzo dove ha sede quest’ultimo, ad attendere schierati il presidente ucraino c’erano tutti e 27 i leader dei Paesi membri dell’Unione europea. Accompagnato da Charles Michel, Zelensky ha percorso il tappeto rosso d’occasione ed ha raggiunto quindi il gruppo per una storica photo opportunity a quasi un anno di distanza dall’inizio della guerra lanciata dalla Russia. Visibilmente emozionato, Zelensky è stato accolto da un lungo applauso dai colleghi riuniti di tutta Europa. Tutta, o quasi. Già perché, come si è reso evidente in alcuni video circolati nel pomeriggio su Twitter, uno dei capi di governo si è platealmente astenuto dal rendere omaggio a Zelensky: il premier ungherese Viktor Orbán. Braccia lungo i fianchi, sguardo basso, Orbán ha palesemente snobbato il presidente ucraino.

Non che il leader di Budapest sia nuovo a provocazioni plateali nei confronti di Bruxelles e dei colleghi europei. Né era sconosciuta la “tiepidezza” sua e del suo governo, per usare un eufemismo, verso l’Ucraina da quando è stata presa di mira dall’aggressione russa. Tra veti minacciati e utilizzati contro i pacchetti di sanzioni Ue anti-Mosca e distinguo politici continui, Orbán si è ritagliato un ruolo tutto suo all’interno dell’Ue sul dossier russo-ucraino. Quello di «troll di Putin», ha lanciato senza giri di parole su Twitter l’analista ucraina Maria Drutzka, tra i primi a condividere il video. Che non è rimasto l’unica prova del gelo di Orbán per Zelensky. In un secondo video, si vede il premier di Budapest – pochi minuti più tardi – rimanere ostentante seduto mentre il collega ucraino gli passa a poca distanza. Forse non si era accorto fosse arrivato a Bruxelles?

