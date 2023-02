Il ministro Calderoli e quel «galletto» di Macron: «L’invito a Zelensky? Un errore da matita blu»

Con la cena all’Eliseo tra Zelensky e Scholz il presidente francese Emmanuel Macron «ha fatto un errore da matita blu. Ha mancato di rispetto non solo a Meloni ma ad altri 25 leader». A dirlo è il ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli in un’intervista a Repubblica. Secondo il leghista il presidente francese ha guardato soltanto «al proprio pollaio». Ovvero «all’immagine interna, non ha mostrato visione europea, peraltro alla vigilia del Consiglio di Bruxelles al quale si sapeva già che Zelensky avrebbe partecipato». Macron, rincara Calderoli, «ha il complesso del primo della classe. Il galletto è il simbolo della Francia, no? Quello che Macron e altri non hanno capito è che l’Italia è la cerniera dell’Europa, ha un ruolo importante sia nei confronti dei Paesi dell’altra sponda del Mediterraneo, sia nei riguardi del Sudamerica». Secondo il ministro poi il conflitto in Ucraina «è a un passo da un equilibrio militare tra l’aggressore russo e la difesa del ucraina. È la condivisione necessaria per sedersi a un tavolo di negoziato». E, visto ciò che è accaduto in Turchia e Siria, «facciamo in modo che, data la distruzione della natura, si fermi quella provocata dall’uomo. Sospendiamo il conflitto; impossibile non riuscire a trovare una via d’uscita politica». L’invio di jet, su cui la Lega ha perplessità, «turberebbe quell’equilibrio» che per il ministro è stato raggiunto tra Russia e Ucraina nella capacità offensiva.

