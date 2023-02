Salvini vuole il “reato di strage per polpette avvelenate”, l’annuncio su TikTok di una legge in difesa di cani e gatti

Un annuncio inedito per un reato inedito. Nella chat in cui il portavoce di Matteo Salvini condivide informazioni sull’attività del segretario leghista, è arrivato un messaggio che invita i cronisti a sintonizzarsi su TikTok. Quando? Il pomeriggio di oggi, venerdì 10 febbraio. Come mai? Perché il vicepremier del governo Meloni ha scelto di anticipare i contenuti di una nuova proposta di legge sul social network. Spunta «il reato di strage per le polpette avvelenate», scrive lo staff di staff di Salvini. «Condanne più aspre e regole ferree per la tutela degli animali di affezione, introduzione di fattispecie di reato specifiche». La proposta, scritta in concerto con diverse associazioni di tutela degli animali, sarà portata in Parlamento la prossima settimana. Tra i punti qualificanti della proposta di legge, «l’inasprimento delle pene per chi maltratta e uccide animali di affezione, aggravato se tali delitti vengono perpetrati con la divulgazione online o sui social, per i reati di zooerastia – un disturbo sessuale riferito ai rapporti sessuali con animali – e zoopornografia, per il traffico di cuccioli e l’introduzione del reato di “strage di animali”». Inoltre, conclude la nota della Lega, saranno previste «sanzioni gravi per l’importazione sul territorio nazionale, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte che provano dolore per gli animali».

