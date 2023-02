Sanremo 2023, la quarta serata parte con Morandi in tuta che corre sulle note di «Zitti e Buoni» – Il video

Il co-conduttore è vestito da maratoneta, con la pettorina numero 73, come l’edizione del Festival

La quarta puntata del Festival di Sanremo si apre con la corsa di Gianni Morandi che vestito da maratoneta, dalla platea raggiunge Amadeus sul palco sulle note di Zitti e buoni dei Maneskin. «Ci siamo preparati da quesa estate Ama», scherza il co-conduttore, «anche se tu sei un po’ fuori forma in effetti». L’outfit di Morandi, con la pettorina numero 73 come questa edizione, non è passata inosservata e sui social ha fatto impazzire gli utenti.

