Sanremo 2023, il debutto stonato della serata delle cover: Ariete e Sangiovanni “profanano” Battiato – Il video

Parte con una nota stonata dietro l’altra la serata del Festival di Sanremo dedicata a cover e duetti. I primi a esibirsi sono stati Ariete e Sangiovanni, che hanno portato sul palco dell’Ariston Centro di gravità permanente, uno dei brani più celebri di Franco Battiato. La cantautrice ha iniziato la performance da una sedia ispirata proprio alla copertina del singolo del 1981. L’emozione, però, sembra aver giocato uno scherzo ai due giovani cantautori, che nel corso dell’esibizione si sono lasciati andare a qualche stonatura, “profanando” una delle canzoni più amate del repertorio italiano. Al termine della performance, testa subito al FantaSanremo, con Ariete che ha estratto una rosa dal mazzo di fiori ricevuto in omaggio per consegnarla ad Amadeus. Stonature a parte, Ariete e Sangiovanni hanno lasciato il palco con il sorriso. «Ringrazio Gio per essere qui e Franco Battiato. Sono una grandissima fan ed è un onore per me portare la sua canzone su questo palco», ha detto Ariete prima di tornare dietro le quinte.

