Giallo a Catania, trovate due donne assassinate a poca distanza tra loro. Suicida l’assassino

Un risveglio di sangue per gli abitanti di Riposto, nel Catanese, dove questa mattina sono stati trovati i corpi senza vita di due donne. Si tratta di Carmelina Marino, 48 anni, e Santa Castorina, 50 anni. La prima vittima si trovava dentro un’auto parcheggiata sul lungomare Pantano e – secondo le prime rilevazioni – sarebbe stata uccisa con un colpo di pistola. Poco dopo, i carabinieri hanno trovato una seconda donna, di 50 anni, gravemente ferita con colpi di arma da fuoco. Il luogo del secondo ritrovamento è via Roma, sempre a Riposto. Sono stati inutili i tentativi degli operatori del 118 di rianimarla sul marciapiede. Il tempismo e la distanza ravvicinata dei ritrovamenti suggerisce che le due morti potrebbero essere collegate. Qualche ora dopo il ritrovamento della seconda donna, l’uomo sospettato dei due omicidi si è suicidato con un’arma da fuoco davanti alla caserma dei carabinieri. Con ogni probabilità, si tratta della stessa arma con cui ha ucciso le due donne. I militari del comando provinciale di Catania, al momento ancora sui luoghi del delitto, stanno indagano per accertare le dinamiche, ma la pista di un’unica “mano” dietro i due omicidi si fa di ora in ora sempre più plausibile.

I primi accertamenti

Secondo quanto riportato da Catania Today, ci sarebbe un rapporto di parentela tra le due donne uccise. Pare, inoltre, che il presunto omicida avesse una relazione extraconiugale con la prima vittima. Dalle testimonianze di alcuni abitanti di Riposto, si è appreso che la seconda vittima sarebbe stata trovata questa mattina in fin di vita in una pozza di sangue sul marciapiede. Poco lontano, il suo cane – un barboncino – la aspettava dentro la sua auto, una Fiat Panda. Quando i primi passanti hanno visto il corpo agonizzante della donna, hanno subito chiamato i soccorsi e tentato una rianimazione tramite massaggio cardiaco. Purtroppo, senza risultati. Il tratto del lungomare di Riposto dove è stata trovata la prima vittima è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi dei carabinieri. A svelare la dinamica dell’episodio potrebbero essere i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Nelle immediata vicinanze del luogo del primo ritrovamento, infatti, ci sono un distributore di benzina e l’ingresso del porto turistico di Riporto.

Foto di copertina: ANSA | I carabinieri e i soccorsi intervenuti a Riposto, nel Catanese (11 febbraio 2023)

Leggi anche: