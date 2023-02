Attentato a Barcellona in solidarietà con Cospito, indagato un italiano

E’ un uomo di cittadinanza italiana ma stabilmente residente a Barcellona il primo indagato per la vandalizzazione della parte esterna del consolato italiano a Barcellona avvenuta due settimane fa. Sulla facciata dell’edificio furono trovate scritte in appoggio all’anarchico detenuto al 41bis e in sciopero della fame, Alfredo Cospito. A comunicarlo è la stessa polizia catalana. L’indagato è stato ascoltato dagli inquirenti giovedì scorso e farebbe parte di un gruppo di 8 persone, sei dei quali italiani, già accusati nel 2021 di aver dato fuoco ad un furgone dei vigili del fuoco.

Già subito dopo i fatti la polizia di Barcellona aveva identificato, ma poi rilasciato cinque persone ritenute responsabili dei danneggiamenti. I cinque erano stati identificati analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza. I Mossos d’Esquadra, il corpo di polizia catalano, avevano aperto un’indagine per atti vandalici e rafforzato la vigilanza attorno al consolato. Nei giorni scorsi la svolta investigativa anche se si indaga ancora per trovare altri responsabili dell’azione. Il giorno prima dell’aggressione a Barcellona, a Berlino era stata incendiata l’auto con targa diplomatica di un funzionario in servizio all’ambasciata italiana.

