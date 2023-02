«Ho parlato mezz’ora con Anna Oxa quella sera…», la corsa di Coletta (Rai1) dietro le quinte per il bicchieri-gate – Il video

Il famigerato “bicchieri-gate” sarebbe solo «una boutade» dice il direttore di Rai1 Stefano Coletta, che prova chiudere una volta per tutte le indiscrezioni che da almeno 24 ore si rincorrono su una presunta lite dietro le quinte del Festival di Sanremo. Lite che diversi siti avevano attribuito ad Anna Oxa e Madame, più volte però smentita da ogni parte. Durante la conferenza stampa prima della finale, Coletta ha cercato di rispondere a chi chiedeva di fare chiarezza una volta per tutte su cosa fosse successo nei camerini dell’Ariston. Quella sera, mentre sui social impazzava la voce della lite, Coletta dice di aver voluto vederci chiaro: «Mi sono alzato dalla mia poltrona all’Ariston e sono stato dietro un’ora a controllare dove fosse Madame e dove Anna Oxa. Poi sono stato personalmente mezz’ora a parlare con la Oxa». Per il dirigente Rai, non c’è stato nulla di vero nelle voci circolate: «Si tratta di una boutade che non ha fondamenta nella realtà, le due artiste non hanno mai litigato». Certo in tanti sono rimasti perplessi davanti ai post della manager di Anna Oxa, Milly Milano, che oltre a minacciare querele aveva diffuso dalla pagina ufficiale della cantante anche una foto che la ritraeva sorridente con un gruppo di poliziotti. Cosa ci facessero lì quei poliziotti non è ancora chiaro. E per Coletta il problema non si pone, perché non sarebbe un suo problema: «Secondo lei – dice al giornalista che gli ha chiesto spiegazioni – io posso spondere di ciò che avviene fuori dall’Ariston? Posso controllare ventiquattro ore al giorno Anna Oxa?».

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) | ARTICOLO 31 – Un bel viaggio | ARIETE – Mare di guai | COLAPESCE E DIMARTINO – Splash | COLLA ZIO – Non mi va | COMA_COSE – L’addio | I CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 | ELODIE – Due | GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | GIORGIA – Parole dette male | LAZZA – Cenere | LDA – Se poi domani | LEO GASSMANN – Terzo cuore | LEVANTE – Vivo | MADAME – Il bene nel male | MARA SATTEI – Duemilaminuti | MARCO MENGONI – Due vite | MODÀ – Lasciami | MR. RAIN – Supereroi | OLLY – Polvere | PAOLA e CHIARA – Furore | ROSA CHEMICAL – Made in Italy | SETHU – Cause perse | SHARI – Egoista | TANANAI – Tango | ULTIMO – Alba | WILL – Stupido

