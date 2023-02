Anna Oxa, il giallo della lite smentita: spunta la foto con la polizia nei camerini di Sanremo

Dopo le smentite sulla presunta lite dietro le quinte di Sanremo 2023, sulla pagina dello staff di Anna Oxa è comprata una foto della cantante in posa assieme ad alcuni poliziotti. Sui social si era rapidamente diffusa la voce di uno scontro a colpi di bicchieri d’acqua tra due big in gara al Festival. C’è stato chi ha anche azzardato le iniziali “A. M.”, facendo crescere le ipotesi che potesse trattarsi di Anna Oxa e Madame. Scenario rapidamente smentito anche dalla Rai, ma che si è portato con sé tutta l’irritazione della cantante italo-albanese che sulla sua pagina Facebook ha lasciato parlare la sua rappresentante legale, Milly Milano. Oltre agli attacchi contro i siti che hanno raccontato le indiscrezioni che circolavano nel corso della terza serata di Sanremo, la collaboratrice di Anna Oxa ha poi commentato con la foto della cantante assieme alla polizia: «La signora Oxa stava piacevolmente a colloquiare con le forze dell’ordine, carabinieri e polizia… Questa è delinquenza(?) è violenza su una donna (?) … 90 giorni. Milly Milano», che ribadisce ancora una volta i giorni a disposizione per querelare chi, ha scritto: si è «divertito a vomitare fango, diffamando la signora Oxa, ledendo la dignità, l’onore, la reputazione e l’attività lavorativa…». Sarà, ma alla fine quindi un intervento di carabinieri e polizia pare ci sia stato. Per quale motivo però è ancora tutto da chiarire.

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) | ARTICOLO 31 – Un bel viaggio | ARIETE – Mare di guai | COLAPESCE E DIMARTINO – Splash | COLLA ZIO – Non mi va | COMA_COSE – L’addio | I CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 | ELODIE – Due | GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | GIORGIA – Parole dette male | LAZZA – Cenere | LDA – Se poi domani | LEO GASSMANN – Terzo cuore | LEVANTE – Vivo | MADAME – Il bene nel male | MARA SATTEI – Duemilaminuti | MARCO MENGONI – Due vite | MODÀ – Lasciami | MR. RAIN – Supereroi | OLLY – Polvere | PAOLA e CHIARA – Furore | ROSA CHEMICAL – Made in Italy | SETHU – Cause perse | SHARI – Egoista | TANANAI – Tango | ULTIMO – Alba | WILL – Stupido

Continua a leggere su Open

Leggi anche: