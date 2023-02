Sanremo 2023, nel retropalco e in sala stampa si parla solo della fanta-lite tra Anna Oxa e Madame (smentita)

La notizia comincia a circolare verso le 22 su Instagram e Twitter: due big in gara a Sanremo 2023 avrebbero avuto uno scontro dietro le quinte del Festival. Di più, si sarebbero lanciate addosso addirittura bicchieri colmi d’acqua. La notizia comincia a dominare il feed di Twitter e minuto dopo minuto arrivano dettagli: le iniziali delle big sarebbero A e M. Da lì la notizia è presto svelata: sarebbero Anna Oxa e Madame le protagoniste del la presunta russa, già passata alla storia sanremese come “bicchierigate”. Entrambe non nuove alle polemiche, le si sono fatte subito notare al Festival. Madame ha rischiato l’esclusione dalla gara quando si è scoperto che aveva ottenuto false certificazioni per il green pass. Anna Oxa invece ha mostrato fin dall’inizio insofferenza verso il pubblico che criticava la sua canzone, non facendone misteri sui social. Pare che ci sia stata una smentita ufficiale sulla rissa da parte delle cantanti. Ma basterà a chiudere il bicchierigate?

