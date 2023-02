Sanremo 2023, il pianto liberatorio di Madame dopo le polemiche: «Per me è stato un festival molto difficile» – Il video

Arrivata all’ultima tappa della gara, Madame si lascia andare a un pianto liberatorio. Dopo le polemiche che l’hanno travolta e l’inchiesta sui Green pass che aveva messo a rischio la sua presenza al Festival, la giovane artista si è esibita con la sua Il bene nel male, godendosi un fortissimo applauso finale da parte di tutto l’Ariston. Un momento che la cantante ha voluto sfruttare per un discorso di ringraziamento: «Ci tengo a dire una cosa», ha detto emozionata, «questo per me è stato un Sanremo molto difficile: per fare una 100 metri ne ho corsi mille, però sono veramente felice e soddisfatta di essere qui». Poi la dedica al Amadeus: «Devo ringraziarlo perché senza di lui che ha creduto in me io non avrei fatto tutto ciò, parte del mio impegno per questo Sanremo lo devo ad Ama, e ti ringrazio veramente tanto». Il direttore artistico che intanto ha raggiunto di nuovo il palco con Morandi, ha abbracciato l’artista che si è sciolta in pianto. «Madame è un grandissimo talento», ha detto il conduttore, tra gli applausi del pubblico.

