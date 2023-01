Madame a Sanremo da indagata? Amadeus tira dritto: «Errore grave se la estromettessi»

Non cambia la posizione del direttore artistico e conduttore della 73esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus, sul caso Madame. «Sulla cantante non cambia nulla rispetto alle mie ultime dichiarazioni. Io la valuto come cantante e non anticipo le decisioni della magistratura», ha detto il conduttore della kermesse durante gli ascolti dei brani in gara. La cantante, che già nel 2021 aveva partecipato al Festival con il brano Voce, è coinvolta nell’inchiesta della procura di Vicenza su presunte finte vaccinazioni anti-Covid, atte a ottenere la certificazione verde. Per Amadeus, che al momento conferma la presenza della cantante vicentina sul palco dell’Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023, «sarebbe un gravissimo errore se la estromettessi. Quando ci sarà la sentenza – ribadisce -, si vedrà». Anche Stefano Coletta, direttore dell’area Intrattenimento prime time del servizio pubblico, è intervenuto sulla questione, specificando che la posizione giuridica di Madame «al momento è di indagata» e rispetto alle vicende che hanno coinvolto Enrico Montesano e Memo Remigi dove «era stato riscontrato – spiega Coletta – il mancato rispetto del pubblico e dei criteri fondativi del servizio pubblico», nel caso di Madame, invece, «non sappiamo come sono andate le cose, a differenza degli altri casi dove ci sono prove evidenti», conclude Coletta riferendosi alle vicende che hanno visto come protagonisti Enrico Montesano, escluso da “Ballando con le stelle” per aver indossato una maglietta della X Mas durante le prove e Memo Remigi, licenziato dal programma “Oggi è un altro giorno” su Rai1 dopo il palpeggiamento in diretta Tv nei confronti di Jessica Morlacchi.

