Madame: «A Sanremo mi hanno morso qui sulla coscia». È giallo sul responsabile: nessun testimone dell’agguato

Sembra passata una vita, eppure appena dieci giorni fa il Festival di Sanremo era ancora nel clou. Marco Mengoni non aveva ancora vinto, Blanco aveva già distrutto la coreografia floreale dell’Ariston ma ancora non c’era stato il bacio tra Rosa Chemical e Fedez. Qualche ora più tardi, Madame sarebbe arrivata settima con la sua Il bene nel male, e a riflettori spenti avrebbe acceso un piccolo giallo sul dietro le quinte di Sanremo. Il secondo di questa edizione, in realtà. Già prima dell’inizio, la 21enne vicentina aveva fatto discuter prima per il titolo della sua canzone, poi per le indagini sui falsi green pass in cui è rimasta coinvolta. Ma durante l’esibizione si è anche vociferato di una lite, poi ribattezzata bicchierigate e subito smentita, di cui sarebbe stata protagonista insieme ad Anna Oxa. A Festival ormai concluso, e con il successo in classifica del suo brano da festeggiare, Madame ha poi postato una foto alludendo a un backstage «movimentato». «Un dietro alle quinte sanremese con un morso nero da parte di una piccola Patti spaventata da esultanze e applausi», scrive sui social, «still 4a in classifica e in radio stiamo volando. Il bene ha vinto nel male». Il livido nero sulla gamba della cantante però lascia qualche dubbio sul vero responsabile del morso, perché di cagnolini dietro le quinte pare non se ne siano visti. E nelle storie successive compare sì la sua bassottina, che però si chiama Erbina – anche se la cantante aveva ammesso di avere un debole per i soprannomi in un tweet di due anni fa.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: