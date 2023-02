Sanremo 2023, i Depeche Mode infiammano la finale – Il video

I Depeche Mode arrivano all’Ariston e accendono la finale di Sanremo 2023. Cantano in anteprima mondiale Ghosts Again, il brano che anticipa il nuovo album Memento Mori che consacra di nuovo il gruppo britannico come una delle band più amate della storia del rock. Dave Gahan e Martin Gore hanno salutato il teatro esibendosi con un pezzo dal tema delicato, la vita dopo la morte. Un argomento che i due sentono in modo particolare soprattutto dopo la scomparsa del compagno Andy Fletcher, morto a 60 anni lo scorso maggio. Poi è stata la volta della famosissima Personal Jesus, che ha infuocato l’Ariston e riportato il pubblico al 1989, anno di uscita di uno dei brani più celebri del rock. «Sono molto felice di poter fare questo annuncio, perché sono un grande fan del gruppo e non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente», ha detto il direttore artistico del Festival Amadeus. Dopo i Black Eyed Peas, la band è il secondo ospite internazionale che il conduttore è riuscito a portare a Sanremo.

