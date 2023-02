Elezioni Regionali, affluenza sfiora il 9% alle 12: i dati in Lombardia e Lazio

Si conferma molto bassa, come da previsioni, l’affluenza ai seggi per le elezioni regionali in Lazio e Lombardia, chiamate a eleggere i loro nuovi rappresentanti. Stando ai dati ufficiali del Viminale, l’affluenza alle ore 12 è del 9,3% in Lombardia e del 7,8% nel Lazio. Un dato nettamente in calo rispetto all’ultima tornata del 2018, quando alle 12 avevano già votato rispettivamente il 20,4% degli aventi diritto in Lombardia e il 16,4% nel Lazio. A differenza del 2018, però, in cui si votò in una sola giornata, quest’anno i seggi rimarranno aperti anche domani. Le finestre temporali nelle quali si potrà andare a votare sono le seguenti: dalle 7 alle 23 di oggi (domenica 12 febbraio), e dalle 7 alle 15 di domani (lunedì 13 febbraio). Per poter votare, occorre presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido.

Foto di copertina: ANSA / MATTEO BAZZI | Un seggio elettorale a Como, in Lombardia (12 febbraio 2023)

