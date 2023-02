Pare preoccupata dalla bassa affluenza elle elezioni regionali in Lazio e Lombardia la premier Giorgia Meloni. «È un’elezione importante, quindi spero che l’affluenza sia adeguata a una scelta come quella che si deve fare per Regioni così strategiche per una nazione. Quindi andate a votare», dichiara uscendo dal seggio mentre l’affluenza alle urne alle 12 del primo giorno di voto è del 9,3% in Lombardia e del 7,8% nel Lazio. All’appello della presidente del Consiglio si somma quello del candidato del centrodestra alla presidenza della regione Lazio Francesco Rocca, che ha votato a via Vallombrosa a Roma intorno alle 11.30 cita le parole della canzone La Libertà di Giorgio Gaber: «Libertà è partecipazione». Il candidato di Centrosinistra Alessio D’Amato, invece, ha votato nel seggio di largo Castelseprio, periferia nord di Roma. Anche la candidata M5S Donatella Bianchi si è già recata alle urne, precisamente al proprio seggio vicino a Ponte Milvio. in Lombardia, anche Attilio Fontana (Cdx), Francesco Majorino (Cdx), Letizia Moratti (Terzo Polo) hanno già votato, mentre la candidata di Unione Popolare Mara Ghidorzi sarà alle urne nel pomeriggio

