Sanremo 2023, a Colapesce Dimartino il premio della critica Mia Martini e Lucio Dalla

Colapesce Dimartino, con il brano Splash, vincono il Premio della Critica «Mia Martini». Alla coppia sono andati 29 voti dei giornalisti accreditati presso la Sala Stampa. Al secondo posto Gianluca Grignani con 23 voti, al terzo Coma_cose con 11. Cinque preferenze per Marco Mengoni e per Tananai. In totale sono stati espressi 92 voti. Colapesce Dimartino vincono anche il premio della Sala Stampa Lucio Dalla. Alla votazione hanno partecipato giornalisti di 70 testate accreditate. I Coma_Cose vincono il premio Sergio Bardotti per il miglior testo e Mengoni il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale assegnato dall’orchestra del Festival.

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) | ARTICOLO 31 – Un bel viaggio | ARIETE – Mare di guai | COLAPESCE E DIMARTINO – Splash | COLLA ZIO – Non mi va | COMA_COSE – L’addio | I CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 | ELODIE – Due | GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | GIORGIA – Parole dette male | LAZZA – Cenere | LDA – Se poi domani | LEO GASSMANN – Terzo cuore | LEVANTE – Vivo | MADAME – Il bene nel male | MARA SATTEI – Duemilaminuti | MARCO MENGONI – Due vite | MODÀ – Lasciami | MR. RAIN – Supereroi | OLLY – Polvere | PAOLA e CHIARA – Furore | ROSA CHEMICAL – Made in Italy | SETHU – Cause perse | SHARI – Egoista | TANANAI – Tango | ULTIMO – Alba | WILL – Stupido

Continua a leggere su Open

Leggi anche: