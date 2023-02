La giornalista stronca il suo balletto, il coreografo Goecke le lancia escrementi di cane nel teatro: sospeso

Marco Goecke, il direttore del balletto del teatro di Stato di Hannover, in Germania, è stato sospeso con «effetto immediato» per l’accusa di aver lanciato escrementi di cane contro una giornalista che aveva criticato una sua opera. I fatti risalgono allo scorso sabato sera, 11 febbraio, durante la prima dello spettacolo Fede – Amore – Speranza e la reporter coinvolta è la critica Wiebke Hüster della Frankfurter Allgemeinen Zeitung. «Durante la prima pausa nel foyer, c’è stato un incidente tra il direttore del balletto Marco Goecke e una critica della Frankfurter Allgemeine Zeitung, in cui la sua personale l’integrità è stata violata», ha dichiarato in una nota l’Opera di Stato che si è definita «dispiaciuta» per l’accaduto. La direttrice artistica dell’Opera Laura Berman ha fatto sapere – riporta il Spiegel – di aver contattato la giornalista subito dopo il presunto incidente per chiederle scusa. «L’Opera di Stato di Hannover è un luogo aperto di rispettosa cooperazione e scambio. Crediamo che la calma e la cura siano necessarie», ha sottolineato. «Esamineremo – ha concluso – i passi del diritto del lavoro contro il direttore del balletto Marco Goecke, li consiglieremo insieme e poi agiremo su questa questione interna del personale». La polizia ora indaga per lesioni fisiche. Già in passato il Direttore aveva preso di mira Hüster perché, a suo avviso, avrebbe provocato la cancellazione di molti abbonamenti alla stagione di balletto del teatro a causa delle sue critiche.

Foto di copertina da Twitter

