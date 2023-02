L’ultimo capriccio di Elon Musk: modificato l’algoritmo di Twitter per rendere più visibili i suoi tweet

Secondo i giornalisti Zoe Schiffer e Casey Newton, sentendo le testimonianze di alcuni dipendenti della piattaforma, Elon Musk avrebbe manipolato Twitter per rendere i suoi interventi più visibili. Il tutto sarebbe nato a seguito del suo tweet a favore dei Philadelphia Eagles nella serata del Super Bowl, successivamente rimosso senza alcuna spiegazione. Il colpevole, secondo i racconti dei diretti testimoni, sarebbe il tweet del Presidente americano Joe Biden, il quale ha ottenuto 29 milioni di impression rispetto ai 9 del proprietario della piattaforma. Infastidito dal suo “fallimento”, avrebbe scomodato suo cugino James facendogli inviare, alle 2:36 del mattino, un messaggio urgente agli sviluppatori affinché risolvessero il “problema”.

Non volendo più rivivere l’esperienza, Musk avrebbe minacciato di licenziare gli sviluppatori se non fossero riusciti a garantirgli maggiore visibilità sulla sua stessa piattaforma. Un ultimatum abbastanza credibile, visto il recente licenziamento di uno dei principali sviluppatori per il solo fatto di avergli spiegato che l’interesse nei confronti dei suoi tweet era diminuito. Il “problema” sarebbe stato risolto lunedì pomeriggio, permettendo all’account di Musk di aggirare le regole della piattaforma rendendo i suoi contenuti più visibili anche al pubblico che non lo segue. Secondo una stima interna, con la rimozione dei filtri oltre il 90 percento dei follower di Musk vede i suoi tweet nei feed.

«Ha acquistato l’azienda, ha messo in mostra ciò che credeva fosse sbagliato e manipolato dalla precedente gestione, poi comincia lui stesso a manipolare la piattaforma costringendo tutti gli utenti a sentire la sua voce» racconta uno dei dipendenti. Un atto di sottomissione non solo rivolto ai suoi dipendenti, ma all’intera piattaforma. Il tutto viene rappresentato in un tweet del 14 febbraio in cui Musk mostra una donna mentre obbliga a bere del latte a un’altra mentre la tiene per i capelli, dove identifica la prima con «Elon’s tweets» e la seconda con Twitter.

Secondo il racconto di Zoe Schiffer e Casey Newton, pubblicato su Platformer e basato sulle testimonianza dei dipendenti Twitter, Elon Musk avrebbe pubblicato diversi tweet mentre era collegato con loro al telefono per verificare il funzionamento della modifica richiesta. «Per favore, restate sintonizzati mentre apportiamo delle modifiche all’algoritmo» scrive Musk in un altro tweet, confermando ulteriormente l’esistenza dei “lavori in corso”.

«Che spreco per un posto un tempo meraviglioso» è stato il commento dell’ex ingegnere senior di Twitter Ian Brown, riportando l’articolo di Platformer e le citazioni di come sono avvenute le comunicazioni all’interno del canale Slack dei dipendenti.

