Terremoto in Turchia, la donna di 77 anni salvata dopo 212 ore sotto le macerie – Il video

Una donna di 77 anni è stata salvata dalle macerie in Turchia 212 ore dopo il terremoto. Lo ha fatto sapere l’agenzia di stampa turca Anadolu. «Nella provincia turca di Adiyaman, 212 ore dopo il terremoto, una donna di 77 anni è stata recuperata viva dalle macerie. Fatma Gungor è stata salvata dalle rovine di un edificio crollato nel capoluogo dell’omonima provincia. La donna è stata ricoverata in ospedale dopo il salvataggio.

Il bilancio totale delle vittime aggiornato dice che sono più di 41 mila le persone che hanno perso la vita in Turchia e in Siria. Sommando le cifre fornite dalle autorità siriane e turche, è di 41.219 il numero dei morti accertati. Ma il bilancio delle vittime rischia di aggravarsi ulteriormente. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha riferito di 35.418 morti nelle province meridionali terremotate, mentre secondo il ministero della Sanità di Damasco e i Caschi bianchi nel nordovest le vittime in Siria sono almeno 5.801.

