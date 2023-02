No! Bill Gates non ha definito il Governo ucraino di Zelensky «uno dei peggiori al mondo»

Circolando un video che ha fatto esultare molti utenti filorussi, che in esso hanno intravisto la presunta fine imminente dell’influenza di Volodymyr Zelensky. Nella clip si vede Bill Gates affermare che il governo ucraino «è uno dei peggiori al mondo», e definire il Paese «corrotto», nelle mani dei più ricchi. Non si tratta di un video modificato: ma nonostante il fondatore di Microsoft abbia davvero pronunciato queste parole, il senso del suo discorso era diametralmente opposto.

Analisi

«Bill Gates critica il governo ucraino: “Il governo ucraino è uno dei peggiori al mondo… corrotto, controllato da pochi ricchi. Una vera sfortuna per il popolo ucraino”, ha dichiarato l’uomo d’affari. Sembra che l’orologio di Zelensky stia ticchettando verso la mezzanotte, dato che l'”élite” mondiale si sta esprimendo contro di lui in questo modo», scrive questo utente su Facebook, condividendo una clip di pochissimi secondi ritraenti il magnate americano. Lo stesso video è stato condiviso anche su altri profili, con didascalie analoghe. «È CADUTO DAL LETTO MENTRE DORMIVA OPPURE HA PRESO UNA BOTTA IN TESTA MOLTO FORTE», si chiede quest’altro utente.

Bill Gates sembra pronunciare davvero le parole citate. Ma c’è un primo campanello d’allarme: il logo di Readovka, in basso a sinistra. Si tratta di un sito di news filo-Cremlino – molto attivo anche su Telegram -, che avevamo notato già in passato per alcune fake news diffuse (ne avevamo parlato, per esempio, qui, qui e qui).

L’origine del video

La conferma che anche in questo caso si tratta di disinformazione arriva dal video originale da cui quel brevissimo spezzone è stato estratto. Bill Gates è stato infatti ripreso nel corso di una conversazione con il direttore esecutivo del Lowy Institute, un think tank australiano. Il suo intervento è stato registrato in un video di circa un’ora, pubblicato su YouTube il 23 gennaio 2023.

In quell’occasione Gates ha affrontato varie questioni, dalla salute al riscaldamento globale. E ovviamente non ha risparmiato i commenti sulla situazione in Ucraina: l’intervistatore chiede infatti il suo parere sull’operato e la figura di Zelensky. Bill Gates spende parole di grande elogio nei confronti del presidente ucraino: risponde (dal minuto 28:00) che Zelensky è stato incredibile nella sua capacità di unire il Paese, aggiungendo che Kiev ha sorpreso il mondo resistendo così a lungo al gigante russo. Aggiunge poi: «Prima della guerra, il governo ucraino era uno dei peggiori al mondo, corrotto, controllato da pochi ricchi. Voglio dire, davvero triste per la gente in Ucraina». Tre semplici parole, ma che in realtà cambiano il senso dell’intero intervento. La breve premessa, infatti, è stata tagliata nella versione che viene condivisa dai detrattori.

Conclusioni

La clip in cui si vede Bill Gates parlare della corruzione in Ucraina è stata condivisa stravolgendo il significato originario dell’intervento del magnate americano: il fondatore di Microsoft non stava esprimendo critiche nei confronti dell’operato di Zelensky.

